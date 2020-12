Il Comandante generale dell'Arma ha fatto visita al comando interregionale "Vittorio Veneto"

A far visita ai carabinieri del Comando interregionale “Vittorio Veneto” di Padova è stato il comandante generale dell’Arma, il generale Giovanni Nistri.

La visita

Ad accoglierlo martedì 29 dicembre è stato il comandante interregionale, il generale Enzo Bernardini, assieme a una rappresentanza di carabinieri, contenuta per non violare le norme anti-contagio. Il generale Nistri ha espresso il proprio compiacimento per l’attività svolta dai carabinieri in servizio a Padova nella tutela dei cittadini e ha anche lodato l’impegno che i militari mettono nel far rispettare le restrizioni anti-Covid sul territorio.