Vitelli cadono in una vasca di raccolta liquami: i pompieri li issano fuori e li salvano

Cinque vitelli sono caduti in una vasca e non riuscivano ad uscire da soli. Si era rotta una griglia e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per salvarli.

Il fatto

Erano le 8.30 di lunedì 23 maggio quando è avvenuto l'incidente. In un'azienda agricola di via Zanganili a Piombino Dese cinque vitelli sono caduti in una vasca di raccolta liquami: si era rotto il grigliato di scolo e gli animali sono caduti. Bagnati fradici, non riuscivano ad uscire e hanno cominciato ad agitarsi, attirando l'attenzione del titolare. I vigili del fuoco sono arrivati da Cittadella con una squadra dalla sede centrale con l'autogrù. Si sono messi al lavoro e hanno imbragato gli animali per poi issarli con un mezzo agricolo e portarli all'esterno incolumi. Spaventati ma non feriti. Le operazioni di soccorso hanno richiesto quattro ore, poi i vitelli sono stati puliti, asciugati e rimessi nella loro stalla, al sicuro.