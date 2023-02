Le gambe schiacciate da un bobcat: operaio trasportato a Padova in elicottero

Infortunio sul lavoro oggi 14 febbraio in una ditta di via Ca' Sceriman a Boccon di Vo. Un operaio di circa 50 anni ha subito lo schiacciamento degli arti inferiori dopo essere stato investito da un bobcat. Le sue urla di dolore hanno subito attirato l'attenzione di alcuni colleghi che hanno prontamente contattato i numeri d'emergenza. Il ferito non ha mai perso conoscoscenza.

I soccorsi

A Boccon di Vò sono arrivati i sanitari del Suem 118 che, vista la gravità della situazione hanno richiesto da Padova l'elisoccorso. Il paziente dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in ospedale a Padova. Terminati tutti gli accertamenti clinici del caso è risultato non in pericolo di vita. Sul luogo dell'infortunio sono intervenuti i tecnici dello Spisal e le forze dell'ordine per fare chiarezza su quanto accaduto. Si ipotizza un errore umano frutto di una banale disattenzione, ma si sta verificando anche se uno dei macchinari utilizzati possa aver avuto un funzionamento difettoso.