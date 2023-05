Crolla un pioppo e danneggia la condotta del gas

Momenti di tensione ieri sera, 2 maggio in via Vasche a Vo'. Sono dovuti intervenrie i vigili del fuoco attorno alle 20 per una fuga di gas da una tubazione. Il danno è stato provocato dall'improvvisa caduta di un pioppo a seguito del maltempo. Per pura casualità nessuna persona è rimasta coinvolta. L’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Abano, Padova ed Este, con l’ausilio dell’autogru, ha consentito di sollevare l’albero per la messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche i tecnici Italgas, il responsabile ufficio tecnico del comune di Vo' e i carabinieri di Lozzo Atestino. L’intervento è terminato intorno all’1 di notte del 3 maggio sotto una pioggia battente che ha reso difficoltose le operazioni.

Sopralluogo

Nelle prossime ore verranno visionati tutti gli alberi del comune per capire se altre piante si trovino in seria difficoltà e a rischio crollo. Tutto questo per evitare che possano accadere incidenti che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei residenti.