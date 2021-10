(nessun video da visualizzare)

Un vocabolario in Piazza Garzeria

L'installazione per lanciare il nuovo Zingarelli ma ad attirare l'attenzione è stato anche un misterioso chitarrista che piazzatosi vicino all'enorme volume ha suonato un repertorio notevolissimo mostrando doti non proprio comuni, cosa che non è sfuggita ai tanti che transitavano sul Liston