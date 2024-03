«Vogliamo denaro, altrimenti il tuo parente farà una brutta fine»

Se l'intervento dei carabinieri non fosse stato tempestivo e una familiare della vittima non avesse mantenuto la necessaria lucidità, molto probabilmente si sarebbe consumato un nuovo omicidio tra nordafricani. Un dispiegamento di forze si è reso necessario nel pomeriggio di sabato 2 marzo quando al 112 è arrivata la segnalazione di un pestaggio in corso da parte di più persone di origine straniera. La telefonata è giunta dalla Tunisia, da una donna che ha saputo tramite una videochiamata che suo nipote era trattenuto da alcuni connazionali che le avevano chiesto del denaro per lasciar andare il congiunto. Nelle concitate fasi della videochiamata la donna aveva notato che gli interlocutori si trovavano nei pressi di un fiume. Grazie alla tempestiva geolocalizzazione del telefono cellulare della vittima, che lo collocava a Padova sul lungargine del fiume Brenta, in zona di Isola di Torre, la centrale operativa ha inviato le pattuglie sul luogo dell'emergenza.

L'intervento

Al loro arrivo i carabinieri hanno intercettato un gruppo di cinque uomini che stavano infierendo sulla vittima riversa a terra. Gli aggressori alla vista del personale in divisa si sono immediatamente dati alla fuga, dileguandosi per i campi. Prestati i primi soccorsi alla vittima e allertato il 118 sono state diramate le ricerche dei fuggitivi. Grazie alle pattuglie di supporto delle stazioni e della Questura, i 5 sono stati rintracciati in via Beato Arnaldo, all’interno di una proprietà privata in cui si sono introdotti scavalcando il muro di cinta di una villa. Raggiunti dai militari, due di essi, entrambi tunisini, rispettivamente di 20 e 17 anni, con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per reati contro la persona, sono stati bloccati e portati in caserma, mentre gli altri sono riusciti a dileguarsi.

La versione del ferito

Nel frattempo, il 33enne vittima dell’aggressione, è stato portato in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata per le ferite riportate e ha raccontato ai carabinieri l’accaduto: mentre si trovava al capolinea nord del tram, è stato avvicinato da 5 uomini che lo hanno prelevato con la forza e caricato su un’auto, rapinandolo di 100 euro e di due telefoni cellulari. Infine, durante il pestaggio, tramite videochiamata, gli aggressori hanno richiesto ulteriore denaro ai parenti della vittima. Alla luce

degli elementi raccolti, i due tunisini di 20 e 17 anni sono stati arrestati per tentata estorsione, rapina e lesioni personali in concorso e, come disposto dalle autorità giudiziarie di Padova e per i Minorenni di Venezia, sono stati accompagnati rispettivamente in carcere a Padova e presso il Centro di Prima Accoglienza di Treviso. Le indagini sono attualmente in corso al fine di individuare i restanti componenti della banda.