«Voglio rivedere Padova, la mia città», e fugge dal Rsa

Sogno di poter rivedere ancora una volta la mia Padova, la città dove sono nata e cresciuta". Sono le prime parole che ha detto ai carabinieri quando l’hanno rintracciata in un bar. Non sarebbe mai potuta arrivare da sola nella cittadina veneta perché non aveva un mezzo e non era vestita in modo adeguato per affrontare un viaggio del genere. Però era questo il piccolo grande desiderio di una signora di 85 anni, ricoverata in una casa di riposo dell’Alto Adige, dalla quale è fuggita lunedì mattina (22 gennaio) scorso.

La donna avrebbe “sofferto” di un momento di malinconia, che l’ha portata ad andarsene da quella residenza dove, lei stessa ha detto, è sempre stata coccolata. Un luogo dove stava bene ma che non è riuscito a sbiadire i ricordi felici di una vita trascorsa a Padova, prima di emigrare in Germania. Voleva rivedere i luoghi dell’infanzia, di quando il mondo era diverso da come è oggi.

Così è uscita. Semplicemente. Il direttore della struttura, appena accortosi, ha contattato i carabinieri, che hanno battuto le strade che, dalla residenza per anziani, vanno verso il Veneto. Dopo alcune ore i militari l’hanno ritrovata in un bar di Termeno, provincia di Bolzano. I carabinieri si sono seduti con lei e le hanno offerto una tazza di caffè caldo, anche perché l’anziana era infreddolita e spaesata.

La donna ha poi raccontato la sua esperienza di vita. L’emigrazione in Germania per lavorare come dipendente del Consolato, il matrimonio con un cittadino tedesco, con il quale aveva avuto un figlio. Poi, una volta raggiunta l’età pensionabile, la coppia aveva deciso di tornare in Italia e stabilirsi ad Appiano, dove avevano vissuto fino alla morte del marito. Quindi il trasferimento nella casa di riposo, dove alla fine è stata riaccompagnata e dove è stata accolta dai dipendenti e dagli altri ospiti.