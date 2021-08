Vola per un paio di metri dalla parete di roccia, intervento del Soccorso Alpino

Attorno alle 20 di domenica 8 agosto, la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Padova, per favorire il soccorso di una freeclimber.

Volo

La donna è caduta proprio all'inizio della scalata nella palestra di roccia di Rocca Pendice, settore Numerate. La ragazza, una ventunenne di Formigine (MO), è volata per un paio di metri sbattendo la testa e riportando un probabile trauma cranico e una ferita sulla fronte. Gli amici che si trovavano con lei hanno subito dato l'allarme. Otto soccorritori sono saliti assieme al personale sanitario dell'ambulanza fino alla base della parete e hanno prestato le prime cure alla giovane. Caricata in barella, l'infortunata è stata assicurata e calata con le corde per circa 500 metri fino all'ambulanza, partita poi in direzione dell'ospedale di Abano Terme.