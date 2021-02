Minaccia con un coltello il volontario di un'associazione in pieno centro: 55enne denunciato

Lo ha spaventato insultandolo e minacciandolo senza alcun motivo mentre faceva volontariato, con i sensi annebbiati dall’alcol. I carabinieri della sezione Radiomobile di Padova lo hanno denunciato.

La vicenda

Nella tarda serata di domenica 14 febbraio un cittadino tedesco stava facendo volontariato in via Roma quando si è trovato faccia a faccia con un 55enne pregiudicato originario dell’Albania e residente nella città del Santo. Quest’ultimo aveva bevuto parecchio e senza alcun motivo ha cominciato a inveire contro il volontario, insultandolo e minacciandolo con un coltello. La vittima, spaventata, è stata soccorsa dai carabinieri che hanno bloccato il 55enne e gli hanno sequestrato il coltello. L’uomo è stato denunciato per minaccia, ubriachezza molesta e possesso di armi od oggetti atti a offendere.