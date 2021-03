Volpe finisce in una trappola e rischia di morire soffocata, salvata dai poliziotti di passaggio

Il cappio intorno al collo, rischiava di morire soffocata. I poliziotti si sono accorti della piccola volpe incastrata e l’hanno portata in salvo.

Il fatto

Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 marzo una pattuglia della sezione volanti stava controllando la zona di Brusegana. Ad un certo punto gli agenti hanno notato dei movimenti tra le foglie vicino a una recinzione in via Delle Cave. Si sono avvicinati e hanno visto che una volpe era intrappolata. Si era infilata in un cappio a strozzo costruito con un cavo d’acciaio legato vicino a un foro della recinzione. Se la volpe si fosse divincolata, sarebbe morta soffocata. I poliziotti hanno chiamato il personale specializzato del Soccorso animali ma per evitare che l’animale si spaventasse e finisse per soffocare, hanno scavalcato la recinzione e tranciato il cavo d’acciaio liberando la volpe.