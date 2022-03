A volto coperto entrano nella scuola a fanno danni

Sabato 26 febbraio scorso, nel pomeriggio, un uomo si è accorto di alcune presenze all'interno della scuola, a San Giorgio alle Pertiche.

Sabato

Erano circa le 17 e 30, quando in via Roma, presso la scuola media Marco Polo, presumibilmente due ragazzi che indossavano un passamontagna, indisturbati hanno rovesciato tutti i bidoni e i cestini nell'area sportiva. Non è la prima volta che a San Giorgio alle Pertiche accadono episodi di questo tipo.

Danni

La scuoa media Marco Polo è dotata di un sistema di allarme ma non di videocamere. Oltre al rovesciamento dei bidoni e dei cestini i due non hanno provocato altri danni. Qualche settimana fa un episodio simile, quando un gruppetto di ragazzini ha dato fuoco ai cestini in piazzetta Tuzzato.