West Nile, casi in continuo aumento con tanto di focolaio in provincia

Non si placa l'ondata di West Nile. Anzi, peggiora: aumentano nel Padovano i casi di persone contagiate dal virus trasmesso dalle zanzare.

L'aggiornamento dell'Ulss 6 Euganea parla di 73 positività in provincia (più una probabile) nonché di un cluster a Battaglia Terme, dove sono stati contagiati due residenti: l'amministrazione comunale e l'azienda sanitaria locale hanno quindi deciso di procedere con un massiccio intervento di disinfestazione. In Azienda Ospedaliera a Padova, invece, risultano ricoverate 13 persone di cui sei in terapia intensiva.