West Nile, in diciassette aree della città nuove disinfestazioni

Continua l'azione di prevenzione del Comune sul fronte West Nile. Questa sera, mercoledì 7 settembre, il piano di disinfestazione straordinaria concordato dal Comune di Padova con ULSS6 su indicazione della Regione Veneto andrà ad "aggredire" altre 17 aree della città.

West Nile

A partire dalle 23.30 di mercoledì 7 settembre, meteo permettendo, dagli interventi adulticidi per ridurre la quantità di zanzare culex presenti, possibili vettori del virus West Nile. Data la quantità di luoghi sensibili individuati e la durata delle operazioni, il Piano di disinfestazioni procederà anche nei prossimi giorni, secondo un calendario che verrà concordato quotidianamente con la ditta incaricata, Cooperativa Triveneta. «Concordiamo di giorno in giorno - spiega l'assessore all'ambiente, Antonio Bressa - con la ditta incaricata e insieme all’ULSS6 i luoghi da trattare, anche sulla base delle effettive esigenze e delle disponibilità. Non è semplice trattare tutta la città in così pochi giorni e ci stiamo coordinando per riuscire a svolgere tutte le operazioni nel minor tempo possibile. Mi preme sottolineare che i trattamenti vengono svolti con piretro naturale, e questo permette di riaprire i parchi già la mattina successiva e di non dover procedere con la chiusura totale di aree come Prato della Valle».

Il piano per questa sera prevede la disinfestazione di queste vie e piazze della città:

1. Parrocchia San Pio X – Via Grassi

2. Parco Milcovich – via J. Da Montagnana

3. Parrocchia Madonna della Salute – via M. della Salute

4. Parrocchia San carlo – Via Guarnieri

5. Parco Morandi – Via Strazzabosco

6. Parrocchia Natività – via Bronzetti

7. Fidas Ponterotto – via Montà

8. Parrocchia Beata Vergine cave – via Tartaglia

9. Parrocchia San Martino Vescovo – via San Martino

10. Parrocchia Natività – via Armistizio

11. Parrocchia Incoronata – via Siracusa

12. Parrocchia Santa Croce – via Santa Croce

13. Stadio Appiani

14. Prato della Valle

15. Parrocchia Sant'Osvaldo - Via Sant'Osvaldo

16. Parrocchia Santa Teresa Gesù - Via dei Salici

17. Parrocchia Santa Maria Assunta - Via Salboro

Oltre alle disinfestazioni definite dal Piano Straordinario concordato con ULSS6 e Regione Veneto per contrastare la diffusione del virus West Nile, si rende necessario procedere con una disinfestazione straordinaria a seguito del riscontro di un altro caso di Dengue. Nelle serate dell’8/09/2022, 9/09/2022 e 10/09/2022 verrà quindi effettuato l’intervento con le consuete modalità nel raggio di 200 metri da Via Vigonovese. I cittadini, che verranno opportunamente informati, dovranno attenersi a quanto indicato nell’ordinanza in allegato.