West Nile, disinfestazione in altri 17 siti della città. C'è anche Prato della Valle

Riprende questa sera il piano di disinfestazione straordinaria concordato dal Comune di Padova con ULSS6 su indicazione della Regione Veneto. Altri 17 siti saranno quindi interessati, a partire dalle 23.30, dagli interventi adulticidi per ridurre la quantità di zanzare culex presenti, possibili vettori del virus West Nile.

Disinfestazione

Il piano della sera del 14 settembre prevede la disinfestazione in queste vie e piazze della città:

1. Parrocchia San Pio X – Via Grassi

2. Parco Milcovich – via J. Da Montagnana

3. Parrocchia Madonna della Salute – via M. della Salute

4. Parrocchia San Carlo – Via Guarnieri

5. Parco Morandi – Via Strazzabosco

6. Parrocchia Natività – via Bronzetti

7. Fidas Ponterotto – via Montà

8. Parrocchia Beata Vergine cave – via Tartaglia

9. Parrocchia San Martino Vescovo – via San Martino

10. Parrocchia Natività – via Armistizio

11. Parrocchia Incoronata – via Siracusa

12. Parrocchia Santa Croce – via Santa Croce

13. Stadio Appiani

14. Prato della Valle

15. Parrocchia Sant'Osvaldo - Via Sant'Osvaldo

16. Parrocchia Santa Teresa Gesù - Via dei Salici

17. Parrocchia Santa Maria Assunta - Via Salboro