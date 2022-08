West Nile, ecco il protocollo di emergenza: «Da stanotte via alla disinfestazione»

In via Martiri della Libertà e in Piazza Caduti della Resistenza speciale operazione di disinfestazione

E’ stata emessa questa mattina un’Ordinanza con cui si dispone una disinfestazione straordinaria nelle due zone della città dove, nei giorni scorsi, sono stati rilevati due casi di contagio da virus West Nile, che come è noto, viene trasmesso con la puntura della zanzara comune.

Nella notte tra il 3 e il 4 agosto, tra le 1 e le 4 del mattino si procederà quindi all’intervento di disinfestazione contro le zanzare adulte in Via Martiri della Libertà e Piazza Caduti della Resistenza. In giornata o al massimo domattina, non appena saranno comunicate le disposizioni dell’ULSS, dovrebbe essere emessa una seconda ordinanza che riguarda altre tre strade in cui effettuare lo stesso trattamento.

La nuova emergenza rappresentata dalla presenza della West Nile, virus che viene veicolato dalle zanzare comuni e preoccupa non poco: «Nerll'ordinanza si indica a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte in zone prossime a via Martiri della Libertà e alla Piazza Caduti della Resistenza per un raggio di 200 metri dopo valutazione del contesto con il personale dell’Azienda Ulss 6 Euganea e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza, di permettere l’accesso degli operatori della ditta Triveneta Soc. Cop. Soc. incaricata del servizio di disinfestazione, per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata e di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida in aree stradali, a partire dall’una di notte del 4 agosto fino al termine delle operazioni previste per le ore 4 dello stesso giorno».