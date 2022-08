West Nile, due nuove vittime e ulteriori contagi

Due nuove vittime affette da West Nile. Si tratta di un uomo di 82 anni residente a Limena e di un 72enne di Anguillara Veneta. Salgono così a otto le vittime del virus nel Padovano.

West Nile

L'allarme West Nile non smette quindi di preoccupare. Sono 16 le persone ricoverate in Azienda Ospedaliera perché colpite da questo virus. Di queste, dieci di loro sono in condizioni gravi e si trovano in terapia intensiva. In totale ad oggi si contano 227 casi registrati in Veneto. Sono 14 le vittime. E' proprio la provincia di Padova quella colpita più gravemente da questa malattia. Un primato di cui si farebbe volentieri a meno. Si continua a consigliare massima attenzione ad evitare di favorire il proliferare di zanzare e a proteggersi da queste, soprattutto nelle ore notturne.