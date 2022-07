West Nile, altre quattro positività rilevate dall'Azienda Ospedaliera nelle ultime 24 ore

Il laboratorio di analisi dell’Azienda Ospedaliera di Padova ha individuato ieri, giovedì 28 luglio, due nuovi casi di West Nile, ai quali sono da aggiungere due ulteriori pazienti la cui positività deve ancora essere confermata, ma la cui sintomatologia sembra ricondurre con buona certezza alla malattia.

West Nile

Le due persone la cui positività è già stata acclarata si entrambe ricoverate: si tratta di due donne, una di 72 anni di Correzzola ricoverata in Neurologia dell’Ospedale Sant’Antonio, e una seconda di 62 anni di Villafranca Padovana attualmente presso le malattie infettive. Entrambe registrano un’importante sintomatologia. In corso di approfondimento anche il quadro riguardante gli altri due pazienti, in attesa di conferma della loro positività alla febbre del Nilo. Si tratta di un uomo di 78 anni di Arzergrande ed una donna di 36 abitante a Codevigo. Affermano in merito gli specialisti dell'Azienda Ospedaliera: «Sono giornate particolarmente delicate, dove l’attenzione deve forzatamente aumentare verso le malattie trasmesse dagli insetti. È opportuno ricordare che la West Nile Disease (WND) è una malattia infettiva di origine virale non contagiosa, trasmessa da insetti vettori (varie specie di zanzare). Risulta davvero importante adottare tutti i comportamenti possibili per allontanare le punture, ricorrendo a repellenti e proteggendo le aree scoperte del corpo. Davvero fondamentale poi, in queste giornate dove di certo la pioggia non ha favorito il ricambio d’acqua, evitare nelle case e nei terreni i ristagni che diventano l’habitat ideale per uova ed insetti adulti. Le accortezze devono valere soprattutto per i soggetti più deboli, come gli anziani o le persone con patologie: gli effetti di queste malattie su fisici indeboliti, possono provocare conseguenze anche gravi».