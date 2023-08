West Nile, riscontrato dall'Ulss 6 Euganea il primo caso nel Padovano

Primo caso di West Nile riscontrato nel territorio dell'Ulss 6 Euganea: si tratta di un cinquantenne residente in una zona semi-rurale della città di Padova.

West Nile

Il paziente è attualmente ancora ricoverato anche se le sue condizioni stanno migliorando. Verso la fine di luglio aveva iniziato ad accusare una serie di sintomi che hanno presto insospettito i medici: debolezza muscolare che rendeva difficoltoso anche il semplice camminare, febbre alta, stanchezza generale, mal di testa e vomito. Dopo essersi recato al Pronto Soccorso le sue condizioni sono peggiorate in maniera repentina, tanto che, in alcuni momenti aveva assenza di coscienza e sonnolenza. «Al momento - riflette il dr. Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea - non siamo minimamente di fronte a una situazione paragonabile a quella dello scorso anno, quando siamo trovati a fronteggiare un’emergenza da West Nile Virus, con circa 300 casi sparsi nel territorio; tuttavia, un caso come questo, ci ricorda che è necessario non abbassare la guardia e che poche, ma semplici, regole per prevenire le punture delle zanzare sono essenziali da osservare».

Prevenzione

La prima fra tutte è quella di usare i repellenti cutanei: «È una pratica non ancora diffusa ma che si rivela essenziale: come ci mettiamo la crema solare quando andiamo al mare, così ci dobbiamo mettere i repellenti cutanei quando usciamo di casa, specie se ci rechiamo in zone dove, la presenza di zanzare, è più probabile e concentrata, come ad esempio negli orti». Altre buone norme riguardano gli indumenti da indossare, come pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all'aperto (specie al crepuscolo e dopo il tramonto); svuotare di frequente vasi o altri contenitori con acqua stagnante; cambiare spesso l'acqua nelle ciotole dei nostri amici animali.

Dengue

Grazie al lavoro sinergico tra il personale sanitario del Sisp dell’Ulss 6 Euganea e gli operatori del Comune di Villafranca Padovana, intanto, si è risolto positivamente il caso di Dengue riscontrato nel mese di luglio, anche a seguito di una disinfestazione straordinaria che ha coinvolto le aree limitrofe.