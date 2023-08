West Nile, secondo caso nel Padovano: anziano della Bassa ricoverato in ospedale

Dopo quello che aveva colpito lo scorso 8 agosto un cinquantenne residente in una zona semi-rurale della città di Padova, l'Ulss 6 Euganea ha riscontrato il secondo caso di West Nile.

Questa volta in provincia, per la precisione a Monselice: un 79enne residente nel Comune della Bassa si trova attualmente ricoverato in ospedale in quanto affetto da una forma neuroinvasiva di West Nile. A tal proposito Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea, ricorda le principali regole di prevenzione per ridurre il più possibile la possibilità di contagi, prima fra tutte è quella di usare i repellenti cutanei: «È una pratica non ancora diffusa ma che si rivela essenziale: come ci mettiamo la crema solare quando andiamo al mare, così ci dobbiamo mettere i repellenti cutanei quando usciamo di casa, specie se ci rechiamo in zone dove, la presenza di zanzare, è più probabile e concentrata, come ad esempio negli orti». Altre buone norme riguardano gli indumenti da indossare, come pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all'aperto (specie al crepuscolo e dopo il tramonto); svuotare di frequente vasi o altri contenitori con acqua stagnante; cambiare spesso l'acqua nelle ciotole dei nostri amici animali.