West Nile, un cluster anche a Montegrotto Terme

Il sindaco Riccardo Mortandello è stato contattato dalla Ulss 6 che ha comunicato la presenza di un focolaio di West Nile a Montegrotto Terme. Sono due i cittadini che hanno contratto la malattia. Per questo è previsto un intervento straordinario di disinfestazione.

Montegrotto Terme

«Il comune - sottolinea il sindaco, Riccardo Mortandello - sta facendo regolarmente tutti i trattamenti larvicidi, ma dopo avere ricevuto questa notiza è scattato subito il piano della disinfestazione, un trattamento aggiuntivo a cura della Ulss». L'intervento di disinfestazione straordinaria si effettuerà in due distinti momenti in un raggio di 200 m rispetto al domicilio dei casi: il 25 agosto a partire dalle 11.00 ci sarà un intervento porta a porta (rimozione focolai larvali, larvicida ed eventuali altre bonifiche necessarie) e uno larvicida su pubblica via. Nella stessa serata a partire dalle 23.50 fino alle 4.00 sarà invece effetuato l'intervento adulticida su tutta la via e che sarà effettuato durante la notte. I due casi si sono verificati n via Campagna Bassa e in via Scavi.

West Nile

In tutta la provincia di Padova si contano141 casi in totale, di cui 63 forme neuroinvasive. Attualmente sono ricoverati negli ospedali della Ulss 6, 26 pazienti di cui 6 si trovano in terapia intensiva. Ad oggi sono in totale sei i deceduti da West Nile in provincia. L'ultimo un ultraottantenne che ha perso la vita due sere fa, nell'ospedale di Padova.