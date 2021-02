WindTre "down": anche nel padovano utenti impossibilitati a chiamare

Il sito DownDetector segnala che in gran parte dell'Italia, soprattutto nel centro nord compresa la provincia di Padova, dal pomeriggio del 3 febbraio si stanno riscontrando diversi problemi sulla linea telefonica WindTre

Il sito DownDetector segnala che in gran parte del Paese, soprattutto nel centro nord compresa la provincia di Padova, dal pomeriggio del 3 febbraio si stanno riscontrando diversi problemi sulla linea telefonica WindTre. Impossibile quindi chiamare per tantissimi utenti. Le prime segnalazioni sono state raccolte dopo le ore 16 e la situazione alle 18 e 30 non è stata ancora risolta. Segnalati anche malfunzionamenti sulla Rete internet.