Zaia: «Dichiarato lo stato d'emergenza. Senza bacini sarebbe stato un disastro. Il clima è cambiato»

Il presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin hanno convocato una conferenza stampa dalla sede di Marghera della Protezione Civile per fare il punto su quanto accaduto nelle ultime 48 ore. La quantità di pioggia caduta ha creato tantissimi disagi, ci sono diversi corsi d'acqua che sono esondati, strade interrotte e altre problematiche.

«Siamo davanti a un fenomeno nuovo che, come dice l'Università di Padova, si ripete ogni trecento anni. Il clima sta cambiando, temporali come questi, potenti e con una portata così non sisono mai visti in questo periodo. La pioggia così intensa da la dimensione di quanto stiamo dicendo, se arrivano 200ml di acqua in poco tempo, quella da qualche parte va a sfogarsi», premette il Presidente.

«Abbiamo avuto piovosità paragonabile a quanto era successo nel 2010, ma quella vota era caduta in 24 ore questa stessa quantità. Oggi parliamo di un fenomeno che si prodotto in poche ore», sottolinea per rimarcarne la potenza. «Ci sono una decina di rotture arginali, si sono interrotte tratte ferroviarie e in generale movimenti franosi si sono verificati in diverse zone. Allagamenti diffusi in Veneto e, va detto, quando stanotte alle 4 si è rotto l'argine a Camposampiero l'intervento è stato immediato. C'erano già i camion pronti ad intervenire, e così è stato. L'ospedale del comune è stato allagato, così vale per quello di Cittadella. Piani interrati fondamentalmente», precisa il Presidente.

La conta dei danni è ancora presto per farla: «Il bilancio di questi giorni ci dice che se non avessimo avuto i bacini di laminazione staremmo parlando di altro, di un disastro», ci tiene a rimarcare Zaia. «Senza bacini sarebbe stato un disastro. Il bilancio è comunque grave. Per questo è stato dichiarato lo stato di emergenza». Il Presidente poi si soffermato su quanto accaduto stanotte: «Per quanto riguarda la rottura dell'argine di Camposampiero si sta già tappando la falla dell'argine, sono fiduciosi di risolvere in giornata. Non siamo ancora in grado di dire quanti danni ci sono. Per questo ai cittadini diciamo di fare foto e video per testimoniare i danni. La documentazione è bene prepararla, saranno poi i comuni a fare dei dossier che saranno poi raccolti dalla Regione che poi li farà arrivare al Governo». Le previsioni per le prossime ore e giornate fanno ben sperare: «Dobbiamo incrociare le dita per le prossime giornate, ciò non toglie che nel frattempo dobbiamo pulire e ripristinare tutto il prima possibile». Infine una considerazione: «Dovremo pensare ad altre forme di prevenzione se i modelli di fortunali sono questi. L'acqua come abbiamo visto può davvero mettere in pericolo i cittadini. La cosa positiva di questi giorni è che nessuno si è fatto male o peggio». Infine il presidente, quasi in modo scherzoso ma con l'intento di far arrivare il messaggio, ha invitato i cittadini a stare lontano dagli argini per il momento: «Non è che se esce il sole uno si va a fare la passeggiata. Mi raccomando la prudenza, gli argini in questo momento sono come delle spugne che hanno assorbito tantissima acqua».