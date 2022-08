Al Duomo i funerali del papà di oncoematologia pediatrica Luigi Zanesco

I funerali del professor Luigi Zanesco, deceduto sabato scorso ad 87 anni, saranno celebrati mercoledì 3 agosto, alle ore 11.30, nella Cattedrale di Padova, in piazza Duomo. La funzione sarà presieduta da Don Marco Eugenio Brusutti, presidente di Ail Padova, ordinato presbitero presso la Diocesi di Trieste. I funerali saranno preceduti da alcuni momenti riservati: ore 10 saluto nel Cortile antico dell’Università degli Studi di Padova; ore 11.00 arrivo presso la Cattedrale di Padova: momento di raccoglimento per permettere ai volontari Ail di tributare il proprio omaggio e il proprio ultimo saluto. Seguirà la tumulazione nel cimitero di Asolo in forma privata.

Ail

«Luigi Zanesco è stato il simbolo della lotta alle malattie oncoematologiche infantili - scrive Ail in una nota - .La sua esistenza e la sua attività quotidiana sono state un dono grandissimo per la sua famiglia, per la Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova, di cui è stato fondatore e primo direttore e per AIL Padova (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma), da lui costituita e fondata 47 anni fa, che in questi ultimi anni ha guidato come Presidente e in seguito come Presidente Onorario». «Per noi il professor Luigi Zanesco è stato la nostra coscienza di volontari, una persona unica e speciale che ha saputo sostenere migliaia di famiglie nei momenti più difficili e tragici; ha costituito associazioni e fondazioni capaci di portare avanti l’assistenza e la ricerca - ha detto il presidente di AIL Padova Marco Eugenio Brusutti - Zanesco ha accompagnato il nostro impegno di volontari AIL per dare aiuto, sostegno, conforto e speranza sempre più sicura e dignitosa. Non smetterò mai di dire grazie per la grande capacità del professore, per i suoi occhi ironici ed espressivi, per il suo humor che ci spronava ad andare avanti, per la saggezza delle sue risposte, per l’intuito e per il senso totale di abnegazione verso la sua professione, per le iniziative concrete di solidarietà ed in particolare per aver amato tutti noi volontari AIL”. Grazie professore perché ci fai mantenere vivo il cuore, facendoci diventare sempre più umani. Grazie per la tua presenza che oggi sentiamo ancora più forte. Permettici, caro professore, di continuare ad amarti; noi non smetteremo mai di farlo e di tramandare ai posteri i tuoi valori, il tuo stile, il tuo impegno».

La famiglia

La famiglia ha espresso il desiderio che il ricavato delle offerte raccolte per l’occasione venga destinato ad Ail Padova (IBAN IT75B0306912117100000000098 causale: in memoria del prof. Luigi Zanesco), per sostenere il lavoro di cura e assistenza ai piccoli pazienti della Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova.