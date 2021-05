Zanzare tigre: via alle azioni di prevenzione nel comune di Abano Terme

Come tutti gli anni si avvicina il periodo estivo e con esso l’arrivo delle zanzare tigre, fenomeno nel nostro territorio ormai molto intenso. Il Comune di Abano terme in collaborazione con AcegasApsAmga e Triveneta Multiservizi, ha dato inizio alle opere di prevenzione che riguarderanno aree verdi pubbliche, scuole, parchi, viali alberati, tombini e cimitero.

Abano

Proprio in quest'ultimo l'attività sarà particolarmente intensa e comprenderà l'installazione di un tank della capienza di circa 1.000 litri d'acqua pre-trattata con prodotto anti larvale.La disinfestazione delle aree pubbliche di Abano, in linea con le direttive ministeriali e regionali, sarà dedicata alla lotta contro le larve e non contro le zanzare adulte.

Prevenzione

I prodotti utilizzati, inoltre, rispondono alle normative vigenti e sono registrati dal Ministero della Salute.

L'attività di prevenzione, però, per essere efficace, non può limitarsi alle sole aree pubbliche: è necessario l'aiuto di tutti i cittadini per intervenire anche negli ambienti privati e condominiali.In questo caso come negli anni passati si sta organizzando una campagna di sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini attraverso la distribuzione di pastiglie larvicida. Nelle prossime settimane, attraverso la sezione dedicata ai “rifiuti” del sito internet comunale, saranno forniti aggiornamenti.

Regolamento

Resta in vigore il Regolamento di Polizia Locale (approvato con Delibera del C.C. n. 63 del 23.12.2019) – che all’art. 75 – regolamenta le azioni necessarie per prevenire e limitare la proliferazione della zanzara tigre. E’ rivolto a tutta la cittadinanza ed in particolare a chi detiene animali da allevamento, pneumatici o assimilabili, Aziende agricole e chi gestisce rifiuti. I soggetti indicati devono attenersi alle misure indicate nel Regolamento per evitare in particolar modo il ristagno di acqua e provvedere a periodiche disinfestazioni.