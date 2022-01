Zoggia: «Circa 500 positivi nel nostro comune»

Antonella Zoggia, prima cittadina di Trebaseleghe ha reso noto che i dati Covid del comune registrano un aumento vertiginoso di persone positive al Covid: «Nelle ultime settimane ha determinato - spiega la sindaca - un sovraccarico di lavoro per i servizi sanitari del nostro territorio, già provati da due anni di pandemia. Secondo i dati aggiornati al 24/01/2022 a Trebaseleghe sono circa 480 i casi positivi e 20 in isolamento. Nell’ultimo mese si contano oltre 1000 casi di positività».

Servizi

«Ho ricevuto - ha spiegato in una nota - negli ultimi giorni diverse segnalazioni di ritardi e problemi organizzativi della medicina di base e integrata di gruppo: vorrei assicurare i cittadini che i medici di base, con i quali è costante la collaborazione, stanno lavorando incessantemente per dare risposte a tutti e vorrei invitare ognuno ad assumere atteggiamenti tolleranti, comprensivi e collaborativi per non moltiplicare i disagi: la situazione che stiamo vivendo complica notevolmente il lavoro di medici e segreterie che sono esposti come tutti alla possibilità di ammalarsi o di quarantena. Faccio presente che è stato potenziato il personale amministrativo, che ha subito diverse assenze per malattia e che i medici assenti o in pensionamento sono stati sostituiti solo in parte, vista la carenza di personale sanitario disponibile alle sostituzioni».

Medici

«Dobbiamo ringraziare - ha sottolineato - la disponibilità dei medici ad aumentare il numero dei loro assistiti, nonostante l’aggravio di lavoro, per assicurare a tutti l’assistenza sanitaria. I servizi di base stanno prendendo in carico, oltre alle altre patologie, tutti i pazienti Covid con relative certificazioni per scuola e lavoro e le informazioni da fornire; inoltre devono affrontare tutte le situazioni di diffidenza o paura dei loro assistiti perché non diventino contrapposizioni deleterie. In questo contesto di notevole complicazione di norme e competenze, di disservizi tecnologici, di carenza di personale, proprio nel picco del contagio, invito tutti a collaborare e a comprendere le difficoltà altrui».

Supporto tecnologico

«Alcune piccole strategie potrebbero contribuire ad evitare il sovraccarico delle linee telefoniche: aiutiamo, ad esempio, i “meno tecnologici” a utilizzare alcuni dei servizi digitali attivi, come l’App Sanità Km 0 che permette di richiedere farmaci continuativi o le piattaforme messe a disposizione per prenotare tamponi e vaccini. Per fronteggiare al meglio questa situazione, credo infatti siano fondamentali solidarietà e pratiche di buon vicinato».