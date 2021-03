Gusti inaspettati e da provare: tutte le novità firmate Luigi Biasetto per la Pasqua 2021

Il Maestro Pasticcere Luigi Biasetto di Padova è pronto a colorare con gusto, originalità ed eleganza le tavole degli italiani anche quest’anno. Nella Collezione Pasqua 2021 vari tipi di colombe, uova e soggetti di cioccolato. Tutte raffinate creazioni artigianali, eleganti e perfette per conquistare il palato di grandi e bambini con classe.

Dove trovare le colombe e quali sono

Le referenze della Collezione Colombe 2021 sono disponibili nello shop online, in pasticceria e nelle rivendite autorizzate Biasetto nei formati 1 kg o 500 g.

Colomba tradizionale : realizzata esclusivamente con materie prime italiane, lievito madre centenario, uova provenienti da allevamenti nazionali a terra, arance candite della Calabria lavorate a bassa temperatura e mandorle di Bari.

: realizzata esclusivamente con materie prime italiane, lievito madre centenario, uova provenienti da allevamenti nazionali a terra, arance candite della Calabria lavorate a bassa temperatura e mandorle di Bari. Colomba alla gianduia : un soffice impasto alla gianduia con cubetti di gianduia glassato con gianduia al cioccolato e nocciole.

: un soffice impasto alla gianduia con cubetti di gianduia glassato con gianduia al cioccolato e nocciole. Colomba cioccolato e albicocca: un soffice impasto al cioccolato con cubetti di albicocca semicandita.

La scatola “diamante”’ di Biasetto

Tutte le colombe sono disponibili nella celebre scatola “diamante”’ di Biasetto, il cofanetto pasquale pensato come una gemma, prezioso nelle sue mille sfaccettature proprio come le creazioni del Maestro Campione del Mondo di Pasticceria.

Dove trovare le uova di Pasqua e quali sono

Le referenze della Collezione Uova di Pasqua 2021 sono disponibili nello shop online, in pasticceria e nelle rivendite autorizzate Biasetto nei formati 240 g, 350 g o 450 g.

Uovo al cioccolato fondente 68% Forastero Pura Origine Dominicana in confezione trasparente e fiocco.

Uovo al cioccolato al latte 35% Tanzania Pura Origine in confezione trasparente e fiocco.

Uovo noccioloso con cioccolato al latte, ricoperto di "Nocciole Piemonte IGP" e riso soffiato in confezione trasparente e fiocco.

Uovo Croccante con cioccolato fondente, ricoperto con croccante alle mandorle e arancia in confezione trasparente e fiocco.

Uovo Bio con un cioccolato 68% certificato biologico. Un uovo che custodisce il regalo più bello: l’impegno per salvaguardare il nostro pianeta partendo dalla scelta di fornitori sostenibili. Luigi Biasetto ha scelto un produttore che non utilizza fertilizzanti e non sfrutta minori in piantagione, lasciando ai piccoli il diritto di essere bambini. L’uovo è in confezione trasparente con fiocco.

Uovo Deluxe firmato Luigi Biasetto al cioccolato fondente 72% Madagascar pura origine in confezione trasparente con fiocco.

Uovo incartato arancione al latte o fondente.

Uovo incartato giallo al latte o fondente.

Uovo Incartato oro e rosa al cioccolato o fondente.

Composizione con uovo al latte 240 g e colomba da 1 kg tradizionale.

Completano la Collezione Pasqua 2021 i simpatici e originali soggetti pasquali che sono disponibili nello shop online e in pasticceria.

Coniglietto Cioccolato al latte 42% pura origine, su base di cioccolato bianco con margheritine serigrafate. Peso 90 g, confezione trasparente con fiocco.

Galletto Cioccolato al Latte 42% pura Origine. Peso 150 g, confezione trasparente con fiocco.

Pesciolino colorato in cioccolato al latte o fondente disponibile nella versione grande da 125 g o piccola da 100 g, in confezione trasparente con fiocco.

Confezioni speciali

Nella Pasticceria Biasetto di Padova è disponibile tutta la collezione di Pasqua incartata nei colori, giallo, arancio, oro e rosa, fucsia abbinata a creazioni in legno o ceramica, pezzi unici per regali speciali. Solo qua sono anche disponibili gli ovetti di cioccolato al latte e fondente confezionati in abbinamento a un portauova in ceramica.