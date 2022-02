Categoria Dessert Ingredienti Ingredienti (6 persone) 500 g di fior di farina

2 bicchieri di latte

2 uova

130 g di uva sultanina

80 g di zucchero

25 g di lievito di birra

2 bicchierini di grappa

la scorza gratuggiata di un limone (la parte gialla)

un pizzico di cannella in polvere

un pizzico di sale

olio di semi per friggere (un tempo si usava lo strutto)

zucchero vanigliato

Procedimento

In una tazza mettete a bagno l'uvetta nella grappa. Diluire il lievito di birra in mezzo bicchiere di acqua tiepida. In una terrina mescolate farina, uova, latte, zucchero semolato, la scorza di limone, un pizzico di cannella e uno di sale. Mescolare bene ed unire il lievito di birra sciolto e l'uvetta con la grappa. Coprire con un canovaccio e lasciare riposare per 5 ore in un luogo tiepido. Dopo la lievitazione mescolare ancora ed aggiungere latte secondo se l'impasto risultasse poco fluido. In una padella far scaldare l'olio e versare la pastella a cucchiaiate. Alla fine spolverarle con zucchero vanigliato.

Tutte le info e fonte ricetta da https://www.veneto.eu/IT/Frittelle-veneziana/

