Com’è fatto Godi’, il nuovo aperitivo dei Colli Euganei?

Per realizzare il cocktail bisognerà seguire il disciplinare e non da ultima, una formazione ad hoc che coinvolgerà gli operatori locali. Abbiamo incontrato Angelo Boscolo che ci spiega e svela qualche segreto di quello che si prennuncia l'aperitivo dei Colli Euganei.

Com’è fatto il cocktail

Spumante Serprino

Consorzio vino dei colli Euganei

Bitter bianco

Luxardo

Antico Luxardo

Luxardo

Brodo di Arquà Petrarca

Azienda Agricola Scarpon

Laurus Nobilis

Ristorante La Montanela

Il progetto

Il progetto per la realizzazione dell’aperitivo è partito un anno e mezzo fa, in piena pandemia, dagli uffici Ascom Confcommercio (con il sostegno di Venicepromex e Comune di Abano Terme) con il coinvolgimento dei barman dell’Associazione Barman (A.B.I. Professional) e dei maître locali dell’Associazione Maître (A.M.I.R.A.). Sono stati coinvolti il Consorzio dei Vini Doc dei Colli Euganei, Luxardo, Scarpon e la Montanella che ha realizzato il liquore Laurus. Sono state fatte diverse prove e test grazie agli esperti dell’Associazione Barman Professional e da tecnici valutatori che hanno infine decretato, a pari merito, la nomina di tre aperitivi che sono stati giudicati dalla giuria del 4 giugno scorso che ha decretato l’Aperitivo. Da qui è partita la campagna social per la scelta del nome, a vincere è stato Godì.

Con cosa si deve abbinare?

Al progetto dell’Aperitivo seguirà l’individuazione di assaggini di prodotti stagionali e del territorio in abbinamento con l’aperitivo stesso, da parte dell’Associazione Cuochi Terme Euganee e Padova. In questo modo si vuole valorizzare i prodotti del territorio che possano accompagnare l’Aperitivo Godì, che costituirà il benvenuto ai turisti e agli ospiti (e non solo) del bacino Euganeo: un sostegno per l’economia locale valorizzando l’aspetto enogastronomico.

