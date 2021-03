Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso 2021: i tre coni a Golosi di Natura di Gazzo e alla gelateria Marisa di Arsego

Nella giornata europea dedicata al gelato artigianale è stata presentata la quinta edizione della Guida Gelaterie d’Italia 2021 del Gambero Rosso, in collaborazione con ORION. Tra i premiati a Padova ben due gelaterie della provincia: Golosi di Natura di Gazzo e la gelateria Marisa di San Giorgio Delle Pertiche.



Lucca Cantarin della gelateria Marisa di San Giorgio Delle Pertiche.



Golosi di Natura di Gazzo

Il mondo del gelato più che mai sfaccettato e articolato

Nel famigerato 2020, il gelato ha ben assolto al suo ruolo consolatorio, con un boom senza precedenti di asporto e delivery e con un leit motiv che ha attraversato il mondo della gelateria da nord a sud: caramello e sale. Sapori pieni e corposi pensati per appagare al massimo il palato. I grandi maestri gelatieri hanno colto questa esigenza e sono andati a ritroso nella memoria riscoprendo, spesso, il piacere di lavorare su gusti antichi. Gli artisti del gelato lo hanno fatto con nuova consapevolezza selezionando con abilità i sapori protagonisti e comprimari, dal latte al cioccolato, dai biscotti alle nocciole, dal sale ai canditi, e valorizzando ingredienti di prossimità in nome di un gelato goloso, sano e sostenibile. Hanno scoperto anche il piacere di “sconfinare” nel mondo della pasticceria e della cioccolateria dando vita ad intriganti mix e proficui scambi fra artigiani. Un mondo del gelato più che mai sfaccettato e articolato che se da un lato non smette di sperimentare dall’altro, con grande intelligenza, invita a riscoprire il piacere di un gelato in coppa da assaporare in tutta calma.

L'importanza del gelato

«Quinto anno per la guida Gelaterie d’Italia di Gambero Rosso, l’unica guida che racconta la genialità e la creatività dei maestri gelatieri italiani, famosi e presenti in ogni angolo del Pianeta. - commenta il Presidente di Gambero Rosso Paolo Cuccia - Un comparto che rappresenta il gusto e la sapienza italiana. Una sapienza che è stata riconosciuta dal Parlamento Europeo con la Giornata Europea del Gelato. Brindiamo quindi con questa guida e con suoi vincitori alla primavera e all’estate imminente che auspichiamo di poter vivere "all’aria aperta". Il gelato è uno dei simboli dell’italianità nel mondo. - prosegue l’Amministratore Delegato Luigi Salerno - Un settore che, oltre ai successi nazionali, ha contribuito a rendere famosi i nostri prodotti di spicco in tutti i continenti che sono stati sapientemente esportati dagli artigiani di qualità».

La giuria

Salgono a 58 i locali premiati con i Tre coni, 4 i nuovi ingressi (*) e 4 i premi speciali. La Lombardia è in testa con 12 gelaterie premiate seguita da Piemonte con 9, Emilia- Romagna con 8; Veneto e Lazio con 6; Toscana con 4; Liguria, Friuli-Venezia Giulia2, Campania e Sardegna con 2, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia. 37 i grandi maestri dell’arte bianca selezionati per il “Gelato del Pasticcere” (Premio ICETEAM 1927 CATTABRIGA).

I risultati in Italia

Piemonte

Canelin | Acqui Terme [Al]

Marco Serra Gelatiere | Carignano [To]

Alberto Marchetti | Torino

Gelati d’Antan | Torino (*)

La Tosca | Torino (*)

Mara dei Boschi | Torino

Nivà | Torino (*)

Ottimo! Buono non basta | Torino

Soban | Valenza [Al]

Liguria

Cremeria Spinola | Chiavari [Ge]

Profumo |Genova

Lombardia

La Pasqualina | Almenno San Bartolomeo [Bg]

Il Dolce Sogno | Busto Arsizio [Va]

Oasi American Bar | Fara Gera D’Adda [Bg]

Artico | Milano

Ciacco | Milano

Crema | Milano (*)

Lo Gnomo Gelato | Milano

Paganelli | Milano

Pavé - Gelati & Granite | Milano

Chantilly | Moglia [Mn]

L’ Albero dei gelati | Monza

VeroLatte | Vigevano [Pv]

Veneto

Gelateria Naturale Scaldaferro | Dolo [Ve]

Golosi di Natura | Gazzo [Pd]

Chocolat | Mestre [Ve]

Gelateria Marisa | San Giorgio Delle Pertiche [Pd]

Dassie - Vero Gelato Artigiano | Treviso

Zeno Gelato e Cioccolato | Verona

Friuli-Venezia Giulia

Scian L’Insolito Gelato | Cordenons [Pn]

Timballo | Udine

Emilia-Romagna

Cremeria Santo Stefano | Bologna

Cremeria Scirocco | Bologna

Stefino | Bologna

Bloom | Modena

Ciacco | Parma

Cremeria Capolinea | Reggio Emilia

Sanelli | Salsomaggiore Terme [Pr]

Il Teatro del Gelato | Sant’Agostino [Fe]

Toscana

Gelateria della Passera | Firenze

Chiccheria |Grosseto

De’ Coltelli |Pisa

Dondoli | San Gimignano [SI]

Marche

Paolo Brunelli | Senigallia [An]

Lazio

Gretel Factory | Formia [Lt]

Greed Avidi di Gelato | Frascati [Rm]

La Gourmandise | Roma

Otaleg! | Roma

Stefano Ferrara Gelato Lab | Roma

Torcè | Roma

Abruzzo

Bar Gelaterie Duomo | L’Aquila

Campania

Di Matteo | Torchiara [Sa]

Cremeria Gabriele | Vico Equense [Na]

Puglia

G&Co |Tricase [Le]

Basilicata

Emilio | Maratea [Pz]

Sicilia

Cappadonia Gelati | Palermo

Sardegna

I Fenu Gelateria e Pasticceria | Cagliari

Dolci Sfizi |Macomer [Nu]

Premi speciali

Gelatiere Emergente : Gianluca Cavi MAGRITTE- Gelati al cubo | Fidenza [Pr]

: Gianluca Cavi MAGRITTE- Gelati al cubo | Fidenza [Pr] Miglior Gelato Al Cioccolato (Premio VALHRONA) : Officine Del Gusto | Pignola [Pz]

Officine Del Gusto | Pignola [Pz] Premio Sostenibilità : G&CO | Tricase [Le]

: G&CO | Tricase [Le] Miglior Gelato Gastronomico Ottimo! Buono non basta | Torino

Info web

https://www.gamberorosso.it/notizie/guida-gelaterie-ditalia-2021-del-gambero-rosso-tutti-i-premi/