Una fresca veste per la proposta della pasticceria Marisa: il panettone sotto l'ombrellone

Una veste fresca che riserva fra gli alveoli profumi inebrianti di pesche, limoni canditi e lavanda da servire in tavola nelle cene in terrazza in compagnia degli amici e della luna, in barca, in spiaggia o direttamente in riva al mare, insomma un dolce che sì, si può anche gustare in questa calda estate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Panettone pesche, limoni canditi e lavanda

È un dolce lievitato con fresche note di limone e pesche candite, aromatizzato con il delicato sapore di lavanda, un mix di sapori che ci sorprende in ogni soffice boccone esaltando l’atmosfera estiva.

Come averlo

Il panettone si può prenotare dal 19 luglio al 10 agosto telefonando alla pasticceria, passando in negozio oppure visitando il sito web. Costo 32 euro.

Info

Pasticceria Marisa

Via Roma, 422 a San Giorgio delle Pertiche PD

Telefono +39 049 9330079

info@pasticceriamarisa.it

ordini@pasticceriamarisa.it

Info web

https://pasticceriamarisa.it/shop/panettone-pesche-limoni-e-lavanda/

Facebook e Instagram @pasticceriamarisa

Foto articolo da comunicato stampa