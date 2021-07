Il panettone sotto l'ombrellone? Perché no: ecco la proposta della pasticceria Marisa

Un panettone con pesche e limoni canditi, aromatizzato alla lavanda, perfetto anche per questo periodo estivo. Lo si può anche ricevere a casa, basta prenotarlo entro l'8 agosto per riceverlo a casa (costi di spedizione 12 euro) dal sito web, telefonandoci, passando in negozio o inviando un'email a ordini@pasticceriamarisa.it

Sembra proprio che i pasticceri non la smettano di voler sdoganare l'idea di un panettone relegato al solo periodo natalizio. Un dolce così buono non può essere assaporato solo a Natale e così, dopo il grande successo dell'anno scorso, la pasticceria Marisa di Arsego di San Giorgio delle Pertiche è pronta per festeggiare il 15 agosto in grande stile e con una grandissima novità!

Fa venire l'acquolina in bocca?

Un panettone con pesche e limoni canditi, aromatizzato alla lavanda, perfetto anche per questo periodo estivo. Lo si può anche ricevere a casa, basta prenotarlo entro l'8 agosto per riceverlo a casa (costi di spedizione 12 euro) dal sito web, telefonandoci, passando in negozio o inviando un'email a ordini@pasticceriamarisa.it

L’invito poi della pasticceria Marisa è quello di condividere poi la foto del Panettone sotto l'ombrellone taggando nelle storie di Facebook e Instagram @pasticceriamarisa

