Tornano i pranzi all'aperto sui Colli a La Roccola: ecco il menu di sabato e domenica

Tornati in zona gialla, torna, come da norme vigenti, anche la possibilità di andare al ristorante. La novità del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, è quella che si deve poter pranzare e cenare all'aperto e meteo permettendo, meglio approfittarne.

Spazio esterno

Nei nostri colli Euganei di attività che possono essere considerate a norma ce ne sono molte, tra loro anche l'azienda agricola La Roccola di Cinto Euganeo che, sfruttando il piazzale esterno, può garantire la sicurezza e il rispetto delle regole imposte.

Date e orario

La proposta per il weekend del primo maggio (1 e 2 maggio) è quella del pranzo, alle ore 12.30, su prenotazione.

Menu

Antipasto della casa

Salumi di nostra produzione

Sott’oli di casa

Prodotti stagionali e tipici

Abbinato al Serprino frizzante

Bis di primi

Risotto agli asparagi

Gnocchetti al ragù di carni bianche

Abbinato al “Cynthius” Chardonnay

Secondo

Bocconcino di maiale al pepe verde

Tagliata di manzo al rosmarino

Abbinato al “Valcinta” Colli Euganei Cabernet

Contorni misti di stagione

Dolcetti

Misti della casa

Abbinato al “Dolce Notte” Moscato spumante

Costo e dettagli

Il menu comprensivo di vini, acqua, caffè è di 30 euro

Il menù non è divisibile in due persone. In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione. Eventuali intolleranze possono aumentare il costo del menu. In caso di disdetta e richiesto preavviso due giorni prima.

Info e prenotazioni

La Roccola 0429/94298 laroccola@libero.it www.laroccola.it

Via Dietromonte 10 35030

Cinto Eugnaneo Padova (Provinciale Este-Vo)

