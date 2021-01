Nostalgia delle vacanze in montagna? Nessun problema, ci pensa l’Osteria San Leonardo

Le vacanze in montagna possono mancare a molti padovani ed è così che Chicco Contin, dell’Osteria San Leonardo, ha pensato di proporre un menu ad hoc per far rivivere la magia della settimana bianca il giorno dell’Epifania.

Bombardino compreso!

Il post Facebook di Chicco Contin recita: “Domani tutti a sciare in giardino, mi raccomando la tuta, gli scarponi e il bob, aperitivo in terrazza... e poi gran finale! La vostra casa è un stupendo rifugio al menu ci pensa l'osteria San Leonardo... bombardino compreso!”

Come fare per prenotare?

La prenotazione è da fare allo 349 875 75 79.

