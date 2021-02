Tornano i pranzi sui colli a La Roccola: ecco il menu di domenica

Siamo in zona gialla e i colli Euganei rappresentano una bella alternativa per poter passare un pranzo in sicurezza. Lo stress in queste settimane non è mancato e l’attenzione deve necessariamente rimanere massima, ecco perché dedicarsi un momento tra il verde della nostra provincia può rappresentare il giusto compromesso per chi non vuole rinunciare a uscire di casa, almeno per un po’.

Scarica il menu di domenica 7 febbraio

L'appuntamento

A “La Roccola Cantina & Agriturismo, Cinto Euganeo, tutto è pronto per domenica 7 dicembre, ore 12.30, con un menu ad hoc. Di seguito i dettagli, prenotazione gradita, certo soprattutto in questo periodo più necessaria che mai.

Menu

Antipasto

Salumi di nostra produzione

sott’oli di casa

prodotti stagionali e tipici

Abbinato al nostro Colli Euganei Serprino Frizzante

Bis di primi

Risotto radicchio e salsiccia

Crespelle alle verdure dell’orto

Abbinato al nostro “Vallis” Sauvignon IGT del Veneto

Bis di secondi

Brasato di cinghiale allo “Scagno” Colli Euganei Cabernet

Tagliata di manzo al rosmarino

Abbinato al nostro “Quintus” Colli Euganei Rosso

Dolce

Piattino di dolcetti misti

Abbinato al nostro “Dolce Notte” Moscato Spumante

Dettagli e prenotazioni

Il menu comprensivo di vino, acqua, caffè è di 30 euro

È gradita la prenotazione

Il menù non è divisibile in due persone.

In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione.

Info

La Roccola 0429/94298 laroccola@libero.it www.laroccola.it

Via Dietromonte 10 35030

Cinto Eugnaneo Padova (Provinciale Este-Vo)

