"I Sofficiotti dei Colli Euganei": la video-ricetta del Biodistretto Colli Euganei

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte video https://www.youtube.com/watch?v=pIu37hgt05w

Una nuova puntata della rubrica realizzata dal Biodistretto Colli Euganei vede la partecipazione dei comuni sostenitori di Baone, Cinto Euganeo, Este, Rovolon, Vo' e del Parco regionale dei Colli Euganei.

La ricetta

Al solito, vengono proposte ricette che non mancano di porre l’accento sui prodotti del territorio e sui gusti dei bambini. Il piatto unico “Buono Sano e Veloce” che conclude questo primo ciclo di proposte culinarie è curato dallo chef Andrea Cesaro. "I Sofficiotti dei Colli Euganei" è una rivisitazione in chiave moderna dei classici "sofficini" tanto amati dai più piccoli in su preparati con i buoni prodotti dei Colli Euganei, quali le farine e gli ortaggi dell'azienda agricola Amore per la Terra di Lara e Diego sita a Baone.