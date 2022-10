L'antica trattoria al Bosco di Saonara si aggiudica il premio "Chiocciola"

L’Antica Trattoria al Bosco di Saonara ha ritirato venerdì 28 ottobre a Milano, per il ventesimo anno consecutivo, il premio la "Chiocciola" durante la manifestazione di Slow Food Editore per la promozione della guida Osterie d’Italia 2023, che quest’anno consiglia 1730 locali in base alla cucina territoriale, la rigorosa selezione delle materie prime e il prezzo giusto. Tra questi sono solo 270, tra cui la trattoria di Saonara a ricevere il massimo riconoscimento della "Chiocciola", che premia le osterie che si distinguono per l’eccellente proposta e per l’ambiente, la cucina, l’accoglienza in sintonia con i valori del buono, pulito e giusto Slow Food.

Il sindaco

Dell'importante riconoscimento è al corrente il sindaco di Saonara, Michela Lazzaro che ha riferito: «Siamo orgogliosi di poter festeggiare questo prestigioso riconoscimento ricevuto da una delle attività storiche del nostro territorio. Il nostro perimetro comunale è rinomato per i suoi ristoranti e la qualità dei prodotti agroalimentari che propone. Questo premio è il perfetto riconoscimento per la passione e la professionalità della titolare Stefania e della famiglia Daniele, che gestiscono dal 1980 egregiamente il fiore all’occhiello di Saonara».