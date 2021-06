Il trailer del docufilm dedicato all’antico mercato del Sotto il Salone

"Io Salone, il custode del gusto" che verrà presentato in anteprima in Palazzo della Ragione per la

Il Palazzo della Ragione sarà la sede prestigiosa che ospiterà in anteprima la prima proiezione di uno dei progetti più importanti legati alla terza edizione del Salone dei Sapori, il docufilm “Io Salone, il custode del gusto”, dedicato all’antico mercato del Sotto il Salone, prodotto da Superfly Lab, diretto da Enrico Lando e con la voce narrante di Andrea Pennacchi.

Il breve docufilm, che verrà inoltre presentato nell’ambito della 78esima Mostra del Cinema di Venezia, con il patrocinio di Veneto Film Commission, vede inoltre la partecipazione dello chef stellato Massimiliano Alajmo, dell’enogastronomo Alberto Marcomini, dello scrittore Matteo Strukul, del regista e documentarista Toni Andreetta, del Presidente della Veneranda Arca di S. Antonio Giovanna Baldissin Molli, del Consorzio il Salone con Paolo Martin e Fulvia Furlanis e dell’archeologo Giancarlo Garna.

Un mix di interviste, immagini inedite e materiali d’archivio che ritraggono l’antico mercato come un social network naturale, un custode del gusto, un padre della città che nutre e protegge una tradizione immutata nei secoli. Nei suoi otto secoli di storia l’antico mercato del Sotto il Salone è diventato il simbolo della città di Padova – della “Patavinitas” – e luogo unico al mondo, un punto di incontro tra la passione degli artigiani del gusto e l’amore incondizionato dei cittadini e dei visitatori provenienti da ogni dove.

In seguito all’anteprima ufficiale in Palazzo della Ragione, il docufilm verrà pubblicato online e sarà fruibile gratuitamente per tutti nei canali ufficiali del Salone dei Sapori. Un nuovo contenuto che andrà ad arricchire la piattaforma video, il “Netflix del gusto”, di oltre mille ore e 50 relatori impegnati in talk e webinar (www.salonesapori.it).