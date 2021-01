Un nuovo modo di fare aperitivo: W1 Vermouth, l’ultima novità di casa Ca’ Lustra

Nato dalla collaborazione con Nerogalia, W1 rende omaggio alla botanica di origine: il Wermut, ovvero l’Artemisia Maggiore. Fino al 28 febbraio al via un contest: basta fotografare la bottiglia con un po’ di creatività, in palio buoni sconto da spender nello shop online Ca’ Lustra

Tutto è partito con una scommessa tra un vignaiolo e un bastian contrario. Due amici che, animati dalla voglia di mettere in discussione i propri gusti, si sono messi in gioco per creare qualcosa di differente senza compromessi. Selezione attenta delle materie prime, sostenibilità, esperienza e artigianalità sono gli ingredienti che ci hanno accompagnati in questa entusiasmante avventura. W1 Vermouth è la condivisione di un percorso di divertimento, scoperta e ricerca ed è nato dalla collaborazione tra Ca’ Lustra e Nerogalia.

Il gusto

Il nome W1 rende omaggio alla botanica di origine: il Wermut, ovvero l’Artemisia Maggiore, che rende possibile il prodotto stesso. W1 Vermouth fa della freschezza e complessità di aroma i propri punti di forza. La presenza dell’Artemisia e delle spezie è marcata, ma non invadente. La spiccata nota piccante completa la dolcezza naturale del prodotto. Pensato sia per una bevuta liscia, sia abbinato in miscelazione, è l’ideale per un aperitivo o un cocktail della grande tradizione italiana.

“W1 Vermouth Aperitivo con Ca’ Lustra”: il contest

“W1 Vermouth Aperitivo con Ca’ Lustra” è il contest ideato per condividere questa nuova esperienza. Per partecipare al concorso “W1 Vermouth Aperitivo con Ca’ Lustra” bastano una bottiglia di W1 Vermouth, una fotografia e un pizzico di creatività! I partecipanti dovranno inviare una fotografia che ritragga l’aperitivo proposto per l’occasione con W1 Vermouth e la bottiglia di W1 Vermouth stessa. Per partecipare c’è tempo fino al 28 febbraio! Per scaricare il regolamento clicca qui.

Cosa si vince?

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:

Primo classificato: codice sconto del valore di 30 euro da spendere nello shop online Ca’ Lustra; Secondo classificato: codice sconto del valore di 20 euro da spendere nello shop online Ca’ Lustra; Terzo classificato: codice sconto del valore di 10 euro da spendere nello shop online Ca’ Lustra.

I premi hanno validità fino al 31/12/2021.

Come acquistare la bottiglia

La bottiglia si può acquistare W1 Vermouth in cantina oppure nel nostro shop online.Per acquistare nel nostro shop online, clicca qui.