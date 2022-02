Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si è tenuta a Chiesanuova Padova il 31 gennaio 2022, con affluenza inaspettata e grande entusiasmo, la presentazione del progetto AMA-RARE RETE VENETO SOCIALE, CULTURA SPORT E CITTADINANZA ATTIVA. Il progetto è proposto dall'Ass p63 Sindrome E.E.C International con sede a Padova, in rete nel Veneto con le Associazioni nelle città di Belluno e Thiene; Stakeholder la città di Rovigo e le Aulss del territorio è supportato dalla DGR 13/2021 FINANZIATO DALLA REGIONE VENETO CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. "Questa data ha segnato la presentazione del progetto alla cittadinanza e ha dato il via alle attività programmate in presenza. AMA-RARE offrirà ben tre opportunità di partecipazione", annuncia la presidente Cristina Bolzonella. Il format proposto vuole rispondere ai cittadini trattando dei temi in presenza con la partecipazione di esperti; sviluppando mensilmente on line i gruppi di Auto Mutuo Aiuto con dei focus quali: amore, famiglia, obiettivi e limiti, aggregando e supportando i partecipanti con la guida di moderatori psicologi esperti; offrendo tre appuntamenti culturali e tre di carattere sportivo on line accessibili a tutti. Innovativa anche l'azione dei bambini della scuola Stakeholder, nella proposta di una applicazione guida al supporto della fragilità e dell'inclusione per i piccoli coetanei. info: centroservizimalattierare@gmail.com seguite le dirette su FB: centro servizi m r. Prossimi eventi da non perdere: Cultura accessibile - dal 19 marzo prof. Giorgetta Bonfiglio Dosio- diretta F.B.centro servizi m r Incontri del 26 febbraio "Giornata Mondiale delle Malattie Rare" Comunicazione a cura di Ass. KMZero.EU