Casalserugo e Dintorni - Centro di documentazione storica locale "Giuseppe e Leonino Da Zara" 2010/2024 Un centro di documentazione storica locale è un luogo di incontro, ricerca e scoperta, che svolge un ruolo ancora poco conosciuto ma certamente importante nella conservazione e nella diffusione della memoria storica di una comunità. Il suo compito principale è di preservarne la memoria storica e le tradizioni popolari, raccogliendo, catalogando e conservando ogni tipo di materiale che possa avere valore storico, culturale o sociale. Il centro di documentazione storica locale Giuseppe e Leonino Da Zara vuole essere quindi un luogo dedicato alla conservazione e alla valorizzazione della storia di una parte della provincia di Padova, segnatamente riguardante i territori comunali di Casalserugo, Maserà di Padova, Due Carrare, Cartura, Bovolenta, attraverso una collezione di materiali, comprendendo tra questi: fotografie, documenti scritti, volumi di storia locale, oggetti d'epoca e testimonianze orali. I visitatori possono accedere attraverso il sito ufficiale alle varie documentazioni disponibili online. Essi possono così approfondire la storia del luogo, scoprire dettagli sconosciuti o dimenticati e studiare eventi, personaggi e fenomeni che hanno influenzato l'evoluzione della comunità. Oltre alla conservazione dei documenti per lo più dematerializzati, il centro di documentazione storica locale vuole avere un proprio ruolo nella diffusione della conoscenza storica dei nostri luoghi, attraverso il contributo di collaboratori esterni (storici, archeologi, appassionati in genere) che di volta in volta, sul sito ufficiale, approfondiscono i vari temi. Inoltre il Centro si fa promotore di mostre, convegni, conferenze, presentazioni di libri e attività didattiche con le scuole, oltre a fornire un servizio più completo nei confronti dei turisti, con la realizzazione di piccole guide scaricabili o volontari accompagnatori di gruppi. Il Centro intende inoltre, attraverso le proprie pagine web, mantenere aggiornati i visitatori anche su eventuali iniziative ed eventi allestiti da enti ed associazioni presenti nel territorio. Il centro di documentazione storica locale Giuseppe e Leonino Da Zara, in attesa di una sistemazione fisica in accordo con le amministrazioni comunali, è attualmente consultabile dal suo sito web ufficiale "Casalserugo e Dintorni” ( https://www.casalserugoedintorni.it/ ).