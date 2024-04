Viaggio Danza Spring Tour 2024: la tappa di Padova, una grande soddisfazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si è conclusa la seconda tappa dello Spring Tour 2024 di ViaggioDanza® ed è stata un’esperienza meravigliosa! Due giorni di studio, formazione, confronto e divertimento per gli oltre 80 allievi provenienti dalle 40 scuole di danza partner, che hanno aderito al progetto e che hanno avuto la possibilità di perfezionarsi con Maestri come: Martina Natalini, Roberto Carrozzino, Cristina Amodio, Massimo Perugini, Monica Perego, Marialuisa Cavallo, Eleonora Violin, Alessio Guerra. La scuola che ha ospitato l’evento è la Dreaming Academy e la forte collaborazione con l’Assessore allo Sport Diego Bonavina, ha reso possibile il ritorno in una città così attenta alla dimensione coreutica come Padova. Lo Showcase finale, che ha visto esibirsi tutti i partecipanti, ha dato la possibilità a molti di loro di vincere borse di studio, opportunità formative e lavorative con la possibilità di essere selezionati per l’accesso ad alcune compagnie professioniste. Le borse di studio per le esperienze formative e di perfezionamento, assegnate dai Top Dancer Teacher scelti da ViaggioDanza® per i due giorni svolti a Padova, sono destinate a percorsi come: La Fini Dance di New York ,Summer Campus ViaggioDanza, Barcellona danceXperience, School Of Excellence (formazione imprenditoriale dedicata agli operatori coreutici) e tante altre. << Grazie per la bellissima esperienza che ci fate vivere ogni anno, sete fantastici! – è così che una delle allieve ballerine, Noemi Conte della scuola di danza partner “Artist Academy” ricorda l’esperienza vissuta – Mi date sempre la possibilità di imparare qualcosa di nuovo>>. A rendere ancora più speciale questo appuntamento sono stati i corsi di Make-up professionale per lo spettacolo, pensati per non trascurare nessun aspetto del mondo della Danza, focalizzati sull’analisi del colore e sulla realizzazione di un make-up occhi scenografico. Ma cos’è ViaggioDanza®? Il progetto di Luisa Villani nasce dalla necessità di dare vita ad un’ Academy di alta formazione itinerante pensata per chi crede nel valore sociale e professionale della Danza. Ad ogni tappa un gruppo scelto di Top Dancer Teachers perfezionerà il lavoro svolto dalla scuola di danza alleata, attraverso momenti di training e Masterclass, creando così una rete tra i professionisti del panorama nazionale ed internazionale e le realtà emergenti. Oltre a dare valore al lavoro svolto dagli insegnanti coreografi, che seguono e formano costantemente i giovani allievi, il progetto ViaggioDanza® punta all’individuare i talenti assegnando loro borse di studio e premi per la formazione in accademie riconosciute. La missione è quella di generare un cambiamento incentrato sul benessere psico-fisico e sulla condivisione di esperienze per dare vita ad opportunità inclusive di crescita personale ma soprattutto collettiva, attraverso il perfezionamento professionale delle scuole di danza che scelgono di unirsi al progetto.