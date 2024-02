Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Domenica 31 Marzo 2024 è il giorno di Pasqua! Sono attive le prenotazioni per le uova pasquali solidali di ENEA Onlus. Con l'iniziativa passata del Natale siamo riusciti a completare la donazione all' Azienda ospedaliera universitaria Meyer - IRCCS con la fornitura di un microscopio elettronico di ultima generazione. L'associazione, in occasione di Pasqua di quest'anno, ripropone le uova solidali al latte, cioccolato fondente e nocciolato al latte i cui ricavati verranno utilizzati per nuove iniziative per la ricerca sul Neuroblastoma, una rara malattia che colpisce maggiormente i bambini in età infantile. Le Uova sono garantite INTEGRE perché sono consegnate PERSONALMENTE A MANO dai nostri addetti con nostri furgoni. Con i patrocini di : ° Ministero della Difesa ° Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ° Ministero dell'Economia e delle Finanze PRENOTALE ORA su: www.eneassociation.org email: info@eneassociation.org - Tel: 010 609 2000 - www.eneassociation.org