Domenica 17 marzo il circuito delle dimore amiche del veneto invita alla scoperta di cinque ville storiche

Appuntamento per Domenica17 marzo con le ville aderenti al circuito DimoreAmiche del Veneto con una giornata di visite guidate esclusive: in contemporanea apriranno tra Padova,Vicenza e Verona: VillaPapafava a Rovolon (all'interno di Parco Frassanelle) in provincia di Padova, VillaValmarana ai Nani a Vicenza, Castello di Thiene nella cittadina omonima in provincia di Vicenza, la palladiana VillaAngarano Bianchi Michiel a Bassano del Grappa (Vicenza) e VillaSagramoso Sacchetti a Verona. Causa lavori in corso invece non sarà visitabile Villa da Schio a Castelgomberto (Vicenza). Un appuntamento periodico con Dimore Amiche – ogni terza domenica del mese – che consente la scoperta di diverse peculiarità dell'arte e dell'architettura tipica delle Ville Venete. Da una parte il tocco straordinario del Palladio,dall'altra il pennello di grandi artisti a partire dalla famiglia Tiepolo. Senza dimenticare gli intrecci – nel bene e nel male - con le vicende della fu Serenissima. Ogni villa offre un caleidoscopio di racconti che vanno a toccare molteplici aspetti della vita nel Veneto degli ultimi seicento anni: ed ogni visita consente di approfondire un diverso aspetto di secoli di storia. Per non parlare dei racconti legati alle famiglie hanno abitato e abitano queste antiche case. Per domenica 17 marzo è possibile prenotare l'esperienza sul sito delle singole dimore: Villa Papafava (Parco Frassanelle) a Rovolon (Pd): visita alle ore 11.00 e 16.00 Per prenotare www.frassanelle.it Le altre ville nelle altre province sono: Villa Valmarana ai Nani a Vicenza (visita alle ore 10.30. Per prenotare www.villavalmarana.com/it/visita); Castello di Thiene a Thiene (Vi) (visita alle ore 10.30 www.castellodithiene.com); Villa Angarano Bianchi Michiel a Bassano del Grappa (Vicenza) (visita alle ore 10.00 Per prenotare: info@villaangarano.com); Villa Sagramoso Sacchetti a Verona (visita dalle ore 11.00. Per prenotare: sagramoso.alvise@gmail.com);