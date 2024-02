Due castelli, Toffano torna sulla terra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Soltanto due mesi sono passati dall'ultimo cartellino di presenza timbrato ma il denominatore comune che lega il 2023 al nuovo anno si chiama terra. Dopo averla assaggiata al Prealpi Master Show, a metà Dicembre, Giovanni Toffano ha deciso di riprovarci, alzando l'asticella ed iscrivendosi alla sesta edizione del Rally Due Castelli. Il pilota di Rovolon si appresta così a riprendere quel percorso di crescita intrapreso nella campagna trevigiana, accettando una nuova sfida che lo porterà al via in Croazia. “Sono molto felice di aver accolto l'invito per questa trasferta” – racconta Toffano – “perchè credo sia un ottimo format per iniziare a scaldarsi in vista del nuovo anno. Aver corso l'ultima gara su terra, in quello che è stato il mio debutto su questo fondo, mi permetterà di ripartire da quanto ho imparato in quel frangente, cercando di continuare a progredire in un contesto che conosco poco. Mi piacciono le nuove sfide ed anche quella di correre all'estero lo è.” Confermato il pacchetto tecnico a disposizione del portacolori di Rally Team, sostenuto come di consueto anche da Jteam, pronto a tornare al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo, messa a disposizione da MS Munaretto e condivisa con Matteo Gambasin. Una sola giornata di gara effettiva, quella di Domenica 18 Febbraio, per quattro prove speciali, da ripetere per due passaggi, ad iniziare da “Lim - Dvigrad” (5,64 km) e proseguendo con “Dvigrad - Barat” (8,05 km), “Barat - Dvigrad” (8,19 km) e “Dvigrad - Lim” (5,66 km). Un totale di poco più di cinquantacinque chilometri cronometrati, tutti su fondo sterrato. “Dai video che ho potuto analizzare le speciali sono molto veloci” – aggiunge Toffano – “e, pur non avendo esperienza sulla terra, questa tipologia di prove mi piace. Sull'asfalto ho preso una buona confidenza con il veloce ma qui lo dobbiamo creare. Il percorso è breve ma non è da sottovalutare. L'idea è quella di mettere in pratica quanto abbiamo imparato al Prealpi Master Show di Dicembre. In quell'occasione siamo stati abbastanza conservativi ma abbiamo apportato delle migliorie che, soprattutto in fase di inserimento, dovrebbero aiutarci un bel pò.” Una trasferta spot che non anticipa un programma stagionale ancora tutto da definire. “Vogliamo goderci questa trasferta senza pensare ad altro” – conclude Toffano – “perchè il nostro calendario 2024 è ancora in fase di definizione. Stiamo lavorando con i nostri partners e con Rally Team per capire la strada da intraprendere ma è ancora presto per la decisione finale. Un particolare ringraziamento lo voglio però fare al presidente Pier Domenico Fiorese, a Jteam ed ai supporters che saranno presenti in forze in Croazia per spingerci a dare il meglio.”