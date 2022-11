I commercialisti in assemblea: «Troppe scadenze e troppo ravvicinate, nel mese di novembre»

Erano oltre 250 i commercialisti padovani che si sono riuniti il 24 pomeriggio in Villa Borromeo a Sarmeola di Rubano per l’assemblea di approvazione del bilancio preventivo 2023 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

Commercialisti

I Commercialisti hanno fatto il punto soprattutto sul tema del rapporto con il Fisco, dato che novembre è un mese cruciale per le scadenze «Sono anni che si sente parlare di semplificazione - dichiara Chiara Marchetto presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova - ma i risultati sono ancora modesti e novembre rimane il mese noto per l’ingorgo fiscale: in questo periodo centinaia di studi di commercialisti, in tutta la provincia, sono sotto pressione perché è cominciato il periodo in cui le scadenze fiscali sono tante, troppe ravvicinate e soprattutto complicate.»

Adempimenti

«Quest’anno - continua Marchetto - oltre a tutti gli adempimenti ordinari, siamo ancora più impegnati perché entro il 30 novembre le aziende dovranno presentare le dichiarazioni sugli aiuti di Stato ricevuti vuoi per Covid, per l'energia o per altri tipi di bonus, incentivi o contributi. La documentazione è tanta e spesso disorganica, e, se si commettono errori, fioccano le sanzioni, senza dimenticare in alcuni casi le responsabilità penali. Inoltre, con gli aumenti dell’energia e delle materie prime, si è ridotta la liquidità delle imprese e degli autonomi che, di conseguenza, cercano di pagare gli acconti calcolati al centesimo. Fortunatamente i nostri studi hanno delle organizzazioni collaudate e riescono a far fronte con la massima assistenza ai clienti, ma la situazione è davvero al limite».

Ordine

Tra gli altri temi affrontati: la notevole attenzione che il Consiglio dell’Ordine dedicherà all’attività formativa di aggiornamento delle competenze, per garantire agli iscritti una qualificazione professionale al passo con i tempi e con le esigenze delle imprese che richiedono professionalità nell’ambito della ristrutturazione finanziaria, della sostenibilità e della rendicontazione non finanziaria, del welfare aziendale, senza dimenticare il terzo settore e i controlli dei conti degli enti e delle società a controllo pubblico. Inoltre sono in fase di lancio alcune iniziative specifiche dedicate ai giovanissimi, per stimolare la voglia di tornare a svolgere la professione di commercialista, e a tutti gli iscritti, con l'occhio di riguardo ai giovani colleghi, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’evoluzione della Professione.

L’assemblea dei commercialisti si è conclusa con l’approvazione del bilancio preventivo 2023.