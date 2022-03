I 45 anni di Uppi

Delfina, Silvana e Giovanni, rispettivamente 90, 86 e 95 anni, sono soci “storici” che da 45 anni partecipano alla vita dell’associazione. Pietro, Dario e Francesca di anni ne hanno nell’ordine 25, 26, 23 e sono iscritti da meno di un anno. Stiamo parlando degli associati Uppi Padova, l’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari della città del Santo che il 26 marzo compie 45 anni. Era il 26 marzo del 1977 quando un piccolo gruppo di professionisti padovani, con in testa Maurizio Barbiero, ha dato vita all’associazione che a Padova da 45 anni assiste, tutela e promuove gli interessi ed i diritti della piccola proprietà immobiliare.

Uppi

Uppi Padova oggi conta oltre 2.000 associati, alcuni persino residenti all’estero, anche oltreoceano, come Ilenia in Oregon negli Stati Uniti o Giuliana a Toronto in Canada. A parlarne e a ripercorrere 45 anni di storia immobiliare della nostra Città è l’avvocato Silvio Barbiero, figlio del fondatore, oggi Presidente Uppi Padova e Vicepresidente Vicario di Uppi Nazionale. «Siamo cresciuti e maturati grazie all’impegno di tutti coloro che nel corso degli anni hanno contribuito a scrivere la storia della nostra associazione - spiega il Presidente - e grazie alla costante presenza e alla spinta propulsiva dei nostri associati: ogni loro domanda e ogni loro problema sono divenuti nostre domande e nostri problemi. Il risultato del lavoro quotidiano di tutti questi anni può misurarsi con il numero degli associati, qualcuno ancora iscritto dal 1977, qualcuno giovanissimo e alle prime armi, e con le migliaia di consulenze sui più disparati temi, con al centro la proprietà immobiliare, che ogni anno forniamo gratuitamente ai nostri soci, unitamente ai numerosi servizi loro riservati».

Soci

Cosa significa oggi essere associato Uppi con tutte le complessità legate alla corretta gestione della proprietà immobiliare, con la crisi economica, la pandemia, le situazioni di morosità e la pressione fiscale sulla piccola proprietà immobiliare? «Essere socio UPPI significa poter contare sull'esperienza e sulla competenza di un ben collaudato team di professionisti e sulla gentilezza e professionalità di uno staff di segreteria attento alle esigenze degli associati e pronto ad ascoltare ogni richiesta, anche quella più scomoda e complessa, per migliorare e semplificare ogni adempimento nella gestione del patrimonio immobiliare dei nostri soci. La forza della nostra rappresentatività non si manifesta solo nei numeri che "maciniamo" quotidianamente, ma anche nello stretto rapporto con le istituzioni che vedono nella nostra associazione un punto di riferimento per ogni questione incentrata sulla tutela della piccola proprietà immobiliare che, da sempre, è la nostra priorità. Con il Consiglio Direttivo stiamo valutando come ricordare il nostro anniversario e celebrare questi intensi 45 anni di partecipazione dei nostri soci, della nostra Città e della sua magnifica Provincia».