Ad Abano l'Istituto Comprensivo raccoglie fondi con il "marketing sociale"

Il circuito di Marketing Sociale mette insieme attività commerciali che aderendo si impegnano ad effettuare una donazione alle associazioni preferite dai loro clienti, a fronte di una soglia di acquisto predefinita da essi stessi.

Marketing sociale

Gli esercizi aderenti ricevono dei voucher cartacei da distribuire ai loro clienti a fronte di una determinata soglia di spesa da loro raggiunta e condizioni di acquisto. I clienti potranno redimere il voucher sull’APP o il sito, trasformandoli in donazione per la loro non profit preferita. Ad Abano Terme il progetto, promosso dalla società benefit Tre Cuori, è stato sposato dall’Istituto Comprensivo, il quale ad oggi ha raccolto 613,95 euro, già accreditati all’istituto, come ha fatto sapere la Dirigente Scolastica dr.ssa Barbara Stevanin.

Scuola

Quello del Marketing Sociale è un progetto nato per favorire sia le attività commerciali del territorio che le non profit e scuole locali: alle prime porta vendite, alle seconde contributi economici senza che queste debbano sostenere alcun costo. L’Assessore Pollazzi evidenzia «la grande potenzialità del progetto e la sua capacità di generare risorse per la scuola a costo zero e per l’intero nostro territorio in questo difficile momento».