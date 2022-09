Sottoscritto il primo accordo tra Camera di Commercio di Padova e la Cci francese in Italia

La Camera di Commercio di Padova e la CCI France Italie - Camera di Commercio (Chambre), la più antica camera di commercio estera in Italia, hanno sottoscritto nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 settembre, un accordo bilaterale con il quale si impegnano a rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra le imprese padovane e quelle francesi.

Accordo bilaterale

La Francia rappresenta, infatti, il secondo mercato per le pmi venete, dopo la Germania, con oltre 6 miliardi di euro (dati Regione Veneto) di esportazioni registrate nel 2020. L’intesa, di durata biennale, prevede che entrambi gli enti offrano servizi di supporto alle imprese italiane e francesi per l’inserimento e lo sviluppo sui mercati dei due Paesi UE, di consulenza in materia commerciale e industriale alle pmi, e allo stesso tempo favoriscano incontri tra aziende italiane e transalpine finalizzate allo sviluppo del business, attività comuni a supporto della conoscenza dei rispettivi sistemi imprenditoriali e, infine, lo sviluppo di progetti condivisi in materia di internazionalizzazione. A firmare il documento, nella sede di Piazza Insurrezione, Antonio Santocono, Presidente di Camera di Commercio padovana, e Denis Delespaul, Presidente della CCI FRANCE ITALIE - Camera Di Commercio in Italia che riunisce oltre 350 imprese francesi e italiane. Alla sottoscrizione era presente anche il Console François Revardeaux.

Le reazioni

Commenta Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova: «La Francia rappresenta un mercato di fondamentale importanza per le nostre imprese e per questo abbiamo coinvolto la Camera franco-italiana, che ringrazio per la collaborazione, affinché possiamo lavorare congiuntamente al consolidamento dei rapporti tra imprese e sistemi centrali per l’economia europea con vantaggi in termini di business per le nostre pmi. Si tratta di un’intesa che, in linea con i nostri obiettivi strategici, contribuirà ad aumentare la competitività delle nostre imprese favorendo la loro espansione in ambito internazionale e ad ampliare le opportunità di crescita in un momento di forte difficoltà delle imprese nostrane». Afferma Denis Delespaul, Presidente della CCI France Italie: «Malgrado la difficile congiuntura economica e politica le aziende italiane stanno conoscendo una fase di espansione e crescita molto importante. Nel giro di un anno, l’Italia è passata dal 9° al 5° posto tra i Paesi esteri che investono Oltralpe. Il business sviluppato tra le aziende venete e la Francia è storicamente forte e ben avviato in diversi settori e comparti con particolari performance di crescita nell’agroalimentare. Conosciamo e apprezziamo il valore e il dinamismo delle aziende venete. Con l’accordo siglato oggi, in questa sede, intendiamo rafforzare ulteriormente gli scambi già esistenti, ma soprattutto contiamo di ampliarli per creare insieme nuove opportunità, nuovi canali e nuove concrete collaborazioni che siano utili alle aziende associate alla Camera di Commercio di Padova e avvalorino la collaborazione con la Francia».