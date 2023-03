Interventi e sostegni per il mondo del terziario: firmato l'accordo Ascom-Intesa Sanpaolo

È stato firmato nella giornata di ieri, lunedì 13 marzo, l’accordo di collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Confcommercio Ascom Padova, che traduce in chiave locale quanto già sottoscritto a livello nazionale da Confcommercio Imprese per l’Italia.

Accordo

A firmare l’accordo (11 pagine fitte di interventi e sostegni per il mondo del terziario di mercato) di fronte ad una sala gremita di funzionari della banca e dell’associazione, la responsabile della direzione regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige, Cristina Balbo ed il presidente di Confcommercio Ascom Padova e di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin. Introdotta dal direttore generale dell’Ascom, Otello Vendramin, la mattinata ha visto dapprima i brevi interventi di Balbo e Bertin per poi proseguire con le relazioni tecniche, relative all’accordo, da parte di Leonora Vegro direttore commerciale retail e Salvatore Chiriano responsabile crediti della direzione regionale di Veneto Ovest e Trentino Alto Adige.

Patrizio Bertin

«Un rapporto speciale - ha detto Bertin - quello che caratterizza la nostra organizzazione e il maggior istituto di credito nazionale, testimoniato da diversi interventi realizzati in questi anni difficili a sostegno dell’economia». Ma Bertin ha volutamente abbandonato lo sguardo dal passato per rivolgerlo al futuro. «Le nostre imprese sono impegnate in uno sforzo considerevole per innovare e sarebbe un errore pensare che l’innovazione sia appannaggio solo delle grandi strutture. Esiste invece una miriade di piccole realtà che hanno saputo trasformare le difficoltà della crisi in opportunità. E questo avviene e può avvenire ancora di più nel prossimo futuro se il sistema bancario sarà al nostro fianco».

Intesa Sanpaolo

Un assist che Balbo ha colto al volo per sottolineare non solo la vicinanza di Intesa Sanpaolo al mondo produttivo locale, ma anche la valenza dell’accordo proprio in chiave di innovazione. L’accordo - ha detto la responsabile della direzione regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige - è “tagliato” espressamente sul target delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi e affronta tutte le questioni relative all’innovazione, con un’attenzione particolare alla digitalizzazione, al sostegno ai bandi del PNRR, al contrasto all’incremento dei costi energetici, alla stessa crisi russo-ucraina». Non mancano, ovviamente, i sostegni al microcredito imprenditoriale, alle neoimprese, alle imprese gestite da donne e alla transizione sostenibile. Un articolo dell’accordo riguarda infine la messa in atto di iniziative di comunicazione e divulgazione realizzate di concerto fra le due strutture.