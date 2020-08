Occhio allo spreco: dieci consigli utili per risparmiare sulla bolletta dell'acqua

Il decalogo perfetto. Sia per non sprecare che per risparmiare: AcegasApsAmga “svela” dieci semplici regole per la gestione responsabile delle risorse idriche. In poche parole: meno acqua usata inutilmente, e la bolletta sorride.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le dieci regole d'oro

Anche perché in estate il consumo idrico aumenta di circa il 20%. Ecco, dunque, il decalogo per tutti i consumatori: